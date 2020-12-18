В последние годы мир технологий уверенно движется в сторону беспроводных устройств. Широкое распространение NFC, wireless-наушников, портативных колонок задало мощный и устойчивый тренд.

В последние годы мир технологий уверенно движется в сторону беспроводных устройств. Широкое распространение NFC, wireless-наушников, портативных колонок задало мощный и устойчивый тренд.

Пылесосы же уже давно завоевали эту нишу. Ведь первые беспроводные модели на рынке появились еще в начале двухтысячных. Еще несколько лет назад такие пылесосы быстро теряли заряд батареи и долго заряжались – это был их основной минус. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Поэтому любому понадобится такой помощник в доме. Мы расскажем, как выбрать лучшую модель.

Основная фишка аккумуляторных пылесосов – их автономность. Прибором можно пользоваться без подключения его к электрической сети. Это дает большую свободу в уборке: можно добраться до самых дальних уголков дома. Аккумуляторные устройства компактны, их легко хранить, поскольку они не занимают много места, иногда их можно спрятать просто за дверью.

Выбираем пылесос: основные характеристики

При выборе беспроводного пылесоса необходимо обратить внимание на его две основные характеристики: емкость батареи и объем пылесборника. Они и определяют мощность и пользу конкретного прибора в различных видах уборки.

Аккумулятор

От емкости аккумулятора зависит время автономной работы вашего прибора без подзарядки. Здесь преимущество у вариантов с литий-ионными батареями, которые имеют хорошую емкость, а не у никель-кадмиевых, которые можно заряжать только после полного исчерпания заряда, что может обернуться неожиданным разряжением пылесоса в неподходящий момент, и необходимостью ждать его полного заряда. Литий-ионные батареи быстрее заряжаются и медленнее тратят заряд. Обязательно обратите внимание на инструкцию: производители всегда указывают время работы без подзарядки.

Некоторые приборы могут работать автономно больше часа. Однако, необходимо учесть, что такое время рассчитано с учетом режима минимальной мощности, которого не хватит на качественную уборку, особенно, если в доме есть домашние животные. Оптимальное же время работы хорошего пылесоса должно составлять 30-40 минут. Этого времени достаточно для уборки всей квартиры.

В этом сегменте можно выделить беспроводной пылесос BBS81PET серии ProAnimal* от BOSCH. Время его работы составляет до 40 минут в обычном режиме.

В то же время не стоит забывать и о зарядке, что тоже является очень важным в процессе пользования. Большинство представленных сегодня моделей на рынке требует от 4 до 7 часов подзарядки. Уже упомянутой модели BBS81PET от BOSCH достаточно 5 часов для полной зарядки, однако этот пылесос также дополнительно может быть дооснащен специальным скоростным зарядным устройством, которое справится всего за 60 минут.

Бывают также модели с дополнительной сменной батареей. В этом плане можно выделить BOSCH BBS81PET, ведь его литий-ионная аккумуляторная система Power for ALL* не только может быть приобретена отдельно как запасная, но и подходит ко всей зеленой линейке электроприборов Bosch "Дом и Сад" с напряжением 18 В. Следовательно, имея любой из таких приборов, вы можете легко заменить батарею на другую, взяв ее с другого устройства.

Объем резервуара для сбора пыли

Этот показатель в определенной степени зависит от габаритов самого пылесоса. Чем компактнее устройство, тем меньше его контейнер для сбора пыли и мусора. Большинство вертикальных аккумуляторных пылесосов оснащены контейнерами объемом 0,4-0,5 литра. Такой емкости хватает на уборку площади около 40-60 квадратных метров.

Также обратите внимание на способ сбора пыли. Лучший вариант – наличие съемного контейнера, а не мешок. С контейнера мусор легче вытрясти, и при необходимости его можно помыть.

На что еще обратить внимание

Среди дополнительных спецификаций, которые влияют на удобство аккумуляторных пылесосов, стоит упомянуть следующие:

Расположение рабочего блока. Существуют модели с верхним и нижним расположением. Второй вариант является недостаточно удобным в уборке под потолком, ведь вся конструкция будет тянуть пылесос вниз, утомляя руку, а также под шкафами, кроватями и диванами, поскольку не сможет пройти под низкой мебелью.

Если у вас такой мебели много и вам нужна уборка под ней, лучше остановить выбор на пылесосе с мотором и пылесборником в верхней части. У таких приборов, как правило, щетка плоская и небольшого размера.

Тип уборки. Здесь выделяют два традиционных типа: сухой и влажный. Приборы для влажной уборки имеют два дополнительных резервуара для воды и моющих средств, что неизбежно сказывается на их весе. Учитывая то, что аккумуляторные пылесосы должны быть легкими, вариант с сухой уборкой выглядит более удачно. Ведь если обычные пылесосы постоянно находятся на полу и передвигаются с помощью колес, то аккумуляторный все время у вас в руках.

Здесь выделяют два традиционных типа: сухой и влажный. Приборы для влажной уборки имеют два дополнительных резервуара для воды и моющих средств, что неизбежно сказывается на их весе. Учитывая то, что аккумуляторные пылесосы должны быть легкими, вариант с сухой уборкой выглядит более удачно. Ведь если обычные пылесосы постоянно находятся на полу и передвигаются с помощью колес, то аккумуляторный все время у вас в руках. Дополнительные насадки. Обязательный элемент хорошего пылесоса – наличие в комплекте удобных насадок для уборки различных поверхностей, таких как мебель, шторы, окна, автомобиль и другие. BBS81PET серии ProAnimal от BOSCH, предназначенные для уборки шерсти домашних любимцев с ворсистых поверхностей – например ковры, или мягкая мебель.

Обязательный элемент хорошего пылесоса – наличие в комплекте удобных насадок для уборки различных поверхностей, таких как мебель, шторы, окна, автомобиль и другие. BBS81PET серии ProAnimal от BOSCH, предназначенные для уборки шерсти домашних любимцев с ворсистых поверхностей – например ковры, или мягкая мебель. Управление устройством. Современные модели должны иметь на рукоятке все кнопки для управления: включение и выключение, переключение режимов и другие рабочие параметры.​

И наконец – фильтрование. Это также один из самых важных показателей. Ведь воздух, который пылесос выбрасывает обратно в помещение, должен быть чистым. Сегодня самыми популярными вариантами являются НЕРА-фильтры. Также одними из самых эффективных являются картриджные фильтры с мембраной Pure Air*, как в BOSCH BBS81PET, которые эффективно фильтруют 99,9 процента пыли: отработанный воздух чище, чем воздух в доме.

Вывод

При выборе аккумуляторного пылесоса обратите внимание на две основные вещи: емкость аккумулятора и объем пылесборника. Чем дольше будет работать устройство, тем большую площадь вы сможете очистить. Такой пылесос позволит убрать даже за пределами дома, где нет доступа к электросети.

Но не забудьте и о дополнительных особенностях, такие как насадки, эргономика и экологические фильтры, которые не загрязняют окружающий воздух. Не будет лишней и отдельная удлиненная щелевая насадка для уборки в автомобиле.