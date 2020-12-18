Аккумуляторный пылесос – незаменимый гаджет или ненужный электровеник? Кто-то не представляет уборку без такого прибора, другие не очень с ним ладят. Покупать или не покупать – вот в чем вопрос. Приобретение пылесоса должно быть продуманным решением, принятым с учетом ваших потребностей. Поэтому мы разобрались в плюсах и минусах беспроводных пылесосов и готовы рассказать об основных преимуществах.

Плюсы беспроводного пылесоса

1. Мобильность и отсутствие проводов.

В отличие от обычных пылесосов, аккумуляторные работают от батареи. Согласитесь, удобно взять прибор с собой туда, где раньше приходилось обходиться веником из-за отсутствия возможности подключения к электрической сети. Это могут быть лестничные зоны вашего дома, чердак, шкаф для одежды или даже беседка в загородном доме. Вам не нужно тянуть удлинитель через весь двор, чтобы навести порядок в месте отдыха, не нужно менять розетки из комнаты в комнату, чтобы убрать все помещения.

Отдельного внимания заслуживает возможность уборки в салоне автомобиля. Такая необходимость появляется из-за различных мелких засорений между и под сиденьями, куда трудно добраться веником или рукой.

2. Високая мощность.

Часто считают, будто ручные беспроводные пылесосы способны лишь к легкому наведению порядка, а для полноценной уборки всего помещения его силы всасывания не хватит. Однако, это давно не так. Современные модели оснащены мощными моторами и специальными щетками, и часто не уступают мощностью всасывания своим громоздким проволочным аналогам. Они без проблем справятся с крошками и мелким мусором и пылью. К примеру, можно обратить внимание на серию ProAnimal * от BOSCH. Вся линейка этих пылесосов акцентирует на способности убирать шерсть домашних животных с мягкой мебели и ворсистых ковров. Для этого пылесосы укомплектованы специальной электрощеткой. В том числе ней оборудована и беспроводная модель BBS81PET.

3. Универсальность использования.

Аккумуляторный пылесос пройдет везде. Его можно применить для уборки под низкой мебелью, за шкафами, под потолком, в автомобиле. Большинство таких приборов имеют в комплекте различные насадки, а некоторые из них еще и трансформируются в максимально компактную и портативную модель. Это делает его универсальным помощником в уборке. Для владельцев типичных квартир беспроводной пылесос легко заменит и проволочные аналоги, и ручные пылесосы.

4. Компактность.

Для хранения ручного беспроводного пылесоса не требуется много места. Такой прибор можно разместить буквально в каждом углу помещения: в шкафу, под кроватью или даже просто за дверью. Кроме того, некоторые модели продаются со специальными держателями, которые крепятся к стене и выполняют функцию зарядной станции. Таким образом ваш пылесос всегда будет готов к работе.

5. Простая очистка контейнера.

Пыль и мелкий мусор легко убирается из контейнера. Есть модели со съемным контейнером и с откидной крышкой. За таким контейнерами гораздо легче ухаживать: их достаточно вытряхнуть и помыть, в отличие от мешкообразных пылесосов.

6. Дополнительная очистка воздуха.

В пылесоса есть специальный фильтр, который задерживает мелкую пыль, а также устраняет аллергены и вредные бактерии. Таким образом, прибор не только помогает вам с уборкой, но и очищает воздух, которым вы дышите в квартире. Как правило, в пылесосах используют специальные НЕРА-фильтры, как в крупных проводных моделях, или картридж-фильтр с мембраной Pure Air *, как в BBS81PET от BOSCH: в результате отработанный воздух чище, чем воздух в помещении, благодаря фильтрации до 99,9 процента пыли.

Минусы аккумуляторных пылесосов

1. Ограниченное время уборки.

Для типичной квартиры достаточно 30-40 минут работы пылесоса в стандартном режиме. Именно столько и предлагают современные хорошие пылесосы. Однако для просторного жилья на много комнат или больших загородных домов этого будет все-таки мало – уборку придется делить на части, чтобы восстановить заряд. В качестве альтернативы можно обратить внимание на модели пылесосов, которые комплектуются двумя батареями.

Стоит обратить внимание, что отдельные модели могут работать и больше часа. Но только при условии минимальной мощности. А ее не хватит для качественной уборки, особенно, если у вас есть домашние животные.

В качестве примера, можно снова вспомнить беспроводной пылесос BBS81PET серии ProAnimal * от BOSCH. Время его работы составляет до 40 минут в обычном режиме.

2. Боятся воды.

Эта особенность присуща всем пылесосам, которые не являются моющими. Попадание воды может привести к поломке. Поэтому нельзя убирать ними пролитую жидкость.

3. Стоят больше, чем другие типы пылесосов.

Несмотря на все преимущества аккумуляторных пылесосов, за удобство приходится платить: такой прибор не может похвастаться низкой ценой. Однако, на практике покупка портативного пылесоса оправдана отсутствием необходимости покупать расходные материалы, такие как сменные мешки или дополнительные фильтры, долгим сроком службы, а также сэкономленным временем на уборку.

Вывод

Аккумуляторный пылесос – отличный помощник для поддержания чистоты в вашем доме. Он прекрасно подойдет тем, кто ценит комфорт и время, для семей с детьми и владельцев домашних животных, за которыми в любой момент может понадобиться неожиданная уборка.

Владельцам больших помещений, на уборку которых тратится не один час, стоит обратить внимание на проводные модели, которые комплектуются двумя батареями и имеют специальные устройства для быстрой подзарядки.