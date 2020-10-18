Компания Xiaomi представила новый интересный девайс – это ушной термометр Xiaomi Mijia Ear Thermometer. Разработчик говорит, что аппарат способен измерять температуру тела за считанные секунды.

По традиции, новинку сначала представили на фирменной краудфандинговой платформе, передает igeekphone.com.

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Что интересного

Это компактное устройство, однако в компании уверяют, он является высокоточным датчиком температуры. Он способен измерять температуру с погрешностью до 0,1 градуса.

Также новинка оснащена светодиодным цифровым дисплеем. Корпус белого цвета с одной кнопкой для включения. В комплект прибора также входит специальный чехол для хранения и переноски.

Интересно, что для комфортного использования датчик устройства может изменять угол по отношению к корпусу. Это позволяет лучше адаптироваться к физиологической кривизне слухового прохода.

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Цена

Стоимость новинки на этапе сбора средств составляет примерно 28 долларов (800 гривен).