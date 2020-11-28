Украинская компания "Алло" расширяет сферу деятельности. Сервис официально заявил о запуске нового почтово-логистического оператора на территории Украины.

Об этом 24 канала рассказали в пресс-служба "Алло".

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Детали

Отныне "Алло" будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов. Правда, речь идет о товарах, заказанных с сайта allo.ua.

Кроме классических почтовых услуг "Алло Express" планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов. Речь идет о переводе денежных средств без открытия счетов и других финансовых услуг.

"Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение "Алло Express", а также – адресная курьерская доставка покупателю", – рассказал CEO ГК "Алло" Максим Раскин.

Отделения

Отделения почтового оператора "Алло Express" будут расположены в магазинах "Алло" в 140 городах Украины.

Также компания планирует развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами их магазинов. В 2021 году все интернет-заказы, оформленные на сайте allo.ua, можно будет получить в отделениях "Алло Express" или с помощью адресной доставки.