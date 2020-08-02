В течение почти шести часов члены антимонопольного подкомитета Конгресса допрашивали глав четырех из пяти самых дорогих ИТ-компаний США – Alphabet, Amazon, Apple и Facebook. Не хватало только Microsoft, которая уже подвергалась пристальному вниманию власти в прошлом. Итог слушаний: все четыре компании владеют монопольной властью, некоторые следует разделить.

Что известно о расследовании

Началось расследование деятельности Alphabet, Amazon, Apple и Facebook еще в прошлом году, и уже тогда стало понятно, что оно будет масштабным. Со стороны власти, кроме Палаты представителей, выступают Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции при поддержке обеих партий, сообщает VentureBeat.

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Осенью 2019 года власти 50 штатов США запросили у Google документы о ведении рекламного бизнеса в США. А отдельная группа из восьми генпрокуроров штатов во главе с Нью-Йорком начала антимонопольное расследование в отношении крупнейшей соцсети Facebook.

Глава комитета Джерольд Надлер сравнил эти четыре компании с железнодорожными монополиями прошлого, обладавших возможностями контроля доступа к рынкам:

В основе своей проблема не сильно отличается от того, с чем мы сталкивались 130 лет назад, когда железные дороги трансформировали американскую жизнь – с одной стороны, они позволили фермерам и производителям выйти на новые рынки, с другой – создали условия для возникновения монополий.

Глава подкомитета Дэвид Сисилин (из Демократической партии) заявил, что "любой шаг одной из этих компаний может вызвать глубокое и длительное влияние на сотни миллионов людей".

По версии конгрессмена, каждая компания использовала свою инфраструктуру для отслеживания деловой активности других и использовала эти данные в собственных целях, чтобы увеличить мощность на рынке.

В общем главам компаний досталось от членов подкомитета далеко не одинаково. Большинство вопросов было адресовано Джеффу Безосу из Amazon, Марку Цукербергу из Facebook и Сундару Пичаи из Alphabet (главная компания Google) – каждый из которых отчитывался перед властями как минимум в течение 50 минут. Почему-то вдвое меньше времени и внимания было уделено главе Apple Тиму Куку.

Amazon

Безосу пришлось отвечать за политику Amazon по использованию собранных торговой площадкой данных, которые позволяют анализировать спрос на продукцию сторонних продавцов и запускать собственные аналоги популярных товаров. Безос подчеркнул, что запрет на такую деятельность – добровольное решение Amazon, ни у кого другого такой политики нет, и он не может гарантировать, что это правило никогда не нарушалось. Но обещал разобраться.

Один из конгрессменов продемонстрировал слайд из внутренней презентации Amazon, где приводится список конкурентов компании и указывается, что "необходимо привести цены в соответствие с установленными конкурентами независимо от того, во сколько это обойдется".

Вспомнили Безосу и историю с продавцом книги о коронавирусе, которую временно запретили к продаже через Amazon.

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Пичаи – ему досталось больше всего критики – обвиняли в намеренном повышении приоритета собственных продуктов и сервисов в результатах поиска и ущемлении интересов конкурентов. Кроме того, ему предъявили претензию в нарушении сетевой анонимности и использовании данных, собранных о пользователях Gmail, для персонализированной рекламы.

Ответчик напирал на то, что Google позволяет своим пользователям самостоятельно выбирать, какими данными и с кем они готовы делиться.

"Мы напоминаем пользователям проверять настройки приватности. Один миллиард пользователей так и делает", – сказал он.

Компании также в очередной раз указали на тесное сотрудничество с Китаем. Здесь Пичаи апеллировал к заявлению о продолжении сотрудничества с американскими военными по целому ряду объектов. Он более 10 раз повторил тезис о важности своей компании для экономики США. При этом умудрился несколько раз заявить, что Alpahbet "не такая уж и большая компания". Интересно, что тот же тезис относительно Apple несколько раз повторил и Тим Кук.

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Facebook

Несмотря на то, что темой слушаний был монополизм и злоупотребление своим положением на рынке, несколько членов республиканской партии набросились, в основном, на Марка Цукерберга, подозревая Facebook в нарушении свободы слова носителей консервативных взглядов.

Кроме этого, Цукербургу поставили много вопросов о приобретении конкурирующих платформ социальных сетей, в частности Instagram. Судя по переписке, попавшей в руки конгрессменов, Цукерберг приобрел Instagram, поскольку стартап становился слишком успешным и формировал угрозу для Facebook.

"Что хорошо в стартапах, так это то, что их можно быстро купить", – писал тогда Цукерберг в одном из писем. В свою защиту Марк напомнил, что Facebook вложила много ресурсов в продвижение Instagram, и неизвестно, стала ли бы эта платформа такой популярной самостоятельно.

Конгрессмен Прамила Джайапал поинтересовалась у Цукерберга, угрожала ли компания скопировать продукт конкурента, пытаясь поглотить его. В частности, согласно документам Facebook, до соглашения с Instargam, компания начала разрабатывать собственный продукт Facebook Camera с аналогичным функционалом. По словам Джайапал, инвесторы Instagram восприняли создание клона как угрозу. Цукерберг отметил, что не считает подобную практику угрозой. На вопрос, предупреждал ли он создателей сервиса Snapchat, что намерен запустить аналогичный продукт, основатель Facebook сообщил, что не помнит подобного разговора.

Apple

Тиму Куку было проще всего – все вопросы касались только размещения приложений в App Store. "Apple не имеет доминирующей роли ни на одном рынке, на котором представлена", – сразу пояснил Кук. На вопрос, действительно ли Apple относится ко всем разработчикам приложений одинаково справедливо, глава компании ответил, что ему не известны случаи нарушения этого правила.

Итоги

В завершение расследования глава подкомитета Дэвид Сисилин сделал вывод, что все четыре компании владеют монополией на власть. "Сегодня мы имели возможность выслушать тех, кто принимает решения в четырех наиболее влиятельных компаниях в мире. Эти слушания сделали для меня очевидным факт, что эти компании – монополисты и это необходимо регулировать. Они контролируют маркетплейсы, что позволяет им делать все, что они захотят и даже разрушать независимые бизнесы. Это должно закончиться", – сообщил Сисилин по итогам слушаний.

Некоторые должны быть разделены, все следует тщательно отрегулировать и заставить отчитаться,

– заявил Сисилин.

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Рекомендации подкомитета по итогам слушаний будут опубликованы позже. Слушания могут иметь самые серьезные последствия для ИТ-гигантов. В прошлом году лишь слухи о начале расследований снизили общую капитализацию четырех компаний на 140 миллиардов долларов.