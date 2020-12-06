Loon, принадлежащая Alphabet, сообщила об изменениях в проекте, нацеленном на обеспечение доступа к интернету жителям сельской местности и отдаленных регионов с помощью гелиевых аэростатов. Для управления навигационной системой компания больше не использует программное обеспечение, разработанное человеком.

Интернет-аэростатами теперь руководит искусственный интеллект. В частности, набор алгоритмов, разработанных и выполняемых системой управления полетом на основе глубокого обучения, которая является более эффективной, чем прежняя, создан программистами Loon. Об этом пишет The Verge.

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Что известно

В настоящее время система управляет воздушными шарами Loon над Кенией, где в июле Loon запустила свой первый коммерческий интернет-сервис. До этого шары тестировали в рамках программ по оказанию помощи при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.

Loon заявила, что ее система является первой в мире реализацией этого типа ИИ в коммерческой аэрокосмической сфере. При этом она на самом деле превосходит систему, разработанную людьми.

В рамках нашего тестового моделирования мы смогли не только воспроизвести, но и значительно улучшить нашу навигационную систему,

– отметил Сел Кандидо, технический директор Loon.

В ходе первого испытания в реальных условиях в Перу в июле 2019 года управляемая система искусственного интеллекта соревновалась с традиционной системой, управляемой разработанным специалистами Loon алгоритмом StationSeeker. Как утверждает Loon, ее система может "служить доказательством того, что алгоритм может быть полезным для управления сложными системами в реальном мире для постоянной и динамичной деятельности".