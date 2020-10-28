Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило о намерении компании Apple создать собственную поисковую систему. Она потенциально может заменить Google Search, если результат антимонопольного расследования против последней негативно повлияет на их сотрудничество.

Информация о намерениях технологического гиганта Apple появилась на страницах издания Financial Times.

Интересно Власти США подали иск против Google из-за монополизации рынка

Что известно

Такие планы связывают с опасениями компании по поводу результатов антимонопольного дела в США, затронувшего их партнера Google. В иске, который подало Министерство юстиции США против Alphabet Inc., высказывается мнение, что установление сервиса Google, как поиска по умолчанию в устройствах Apple является нарушением антимонопольного законодательства.

Поэтому новая версия операционной системы Apple iOS 14 получила способность искать информацию в Интернете с помощью собственных инструментов, в обход Google.

Сообщается, что Apple имеет необходимые ресурсы для разработки собственной поисковой системы. В частности, компания переманила из Google Джона Джаннандреа, который ранее руководил поисковым направлением Google, а сейчас занимается совершенствованием искусственного интеллекта в составе сервиса Siri.

Отметим, что для компаний из Купертино эксклюзивная сделка с Google является очень прибыльной, ведь последняя платит 8-12 миллиардов долларов в год, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию в устройствах Apple.