Бренд Amazfit выпустил в свободную продажу умные часы Neo, основная фишка которых – дизайн в стиле классических цифровых часов.

Особенности часов

Neo получили 1,2-дюймовый монохромный ЖК-дисплей без поддержки сенсорного ввода и массивный пластиковый корпус, сообщает 24 канал.

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Функции Amazfit Neo

В наличии функция Always on Display и подсветки для использования часов в темноте. Для навигации в меню предусмотрены четыре физические кнопки, установленные на боковых гранях.



Навигация осуществляется с помощью физических боковых кнопок

Производитель утверждает, что часы "живут" до четырех недель без подзарядки в режиме повседневного использования. Аккумулятор здесь на 160 мАч.



Умные часы Amazfit Neo

Из умных фишек здесь предусмотрены

круглосуточный мониторинг сердечного ритма;

отслеживание физической активности и сна.

оповещения о звонках и сообщениях

Часы также получили водонепроницаемость 5 АТМ, а вот GPS, к сожалению, не предусмотрен.



Если верить показателю 5 АТМ, с часами можно плавать в бассейне

Цена

Amazfit Neo теперь можно приобрести в Китае – например, в магазине Amazfit на AliExpress цена составляет 1500 гривен.