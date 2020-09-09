Amazfit Neo – умные часы в классическом дизайне
Бренд Amazfit выпустил в свободную продажу умные часы Neo, основная фишка которых – дизайн в стиле классических цифровых часов.
Особенности часов
Neo получили 1,2-дюймовый монохромный ЖК-дисплей без поддержки сенсорного ввода и массивный пластиковый корпус, сообщает 24 канал.
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Функции Amazfit Neo
В наличии функция Always on Display и подсветки для использования часов в темноте. Для навигации в меню предусмотрены четыре физические кнопки, установленные на боковых гранях.
Навигация осуществляется с помощью физических боковых кнопок
Производитель утверждает, что часы "живут" до четырех недель без подзарядки в режиме повседневного использования. Аккумулятор здесь на 160 мАч.
Из умных фишек здесь предусмотрены
- круглосуточный мониторинг сердечного ритма;
- отслеживание физической активности и сна.
- оповещения о звонках и сообщениях
Часы также получили водонепроницаемость 5 АТМ, а вот GPS, к сожалению, не предусмотрен.
Если верить показателю 5 АТМ, с часами можно плавать в бассейне
Цена
Amazfit Neo теперь можно приобрести в Китае – например, в магазине Amazfit на AliExpress цена составляет 1500 гривен.