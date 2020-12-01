Компания Huami представила в Китае новые бюджетные смарт-часы Amazfit Pop Pro.Новинка оснащена модулем NFC, также на выбор пользователя – несколько цветовых вариантов корпуса.

Также можно отметить автономность, смарт-часы могут проработать на одном заряде до 9 дней, пишет Gsmarena.

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Amazfit Pop Pro оснащены 1,43-дюймовым квадратным LCD-дисплеем. Корпус изготовлен из пластика, поэтому масса составляет всего 31 граммов.

Часы могут отслеживать частоту сердечного ритма и менструальный цикл, 60 спортивных режимов, а также поддерживает голосовое управление с помощью голосового помощника Xiao Ai.

Смарт-часы получили поддержку Bluetooth 5, а также оснащены модулем NFC для бесконтактной оплаты. Кроме того, есть защита от пыли и влаги по стандарту 5ATM. Емкость аккумулятора составляет 225 мАч.

Цена

Стоимость Amazfit Pop Pro составляет 399 юаней (это около 60 долларов или 1700 гривен). Часы можно приобрести в черном, зеленом и розовом цветах.