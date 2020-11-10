В начале года Amazfit представила бренд Zepp. В августе начали продавать часы Zepp E с круглым и прямоугольным корпусом, одинаковыми характеристиками и стоимостью. Теперь стало известно, что ближе к концу этого месяца компания представит новое семейство устройств.

Запуск умных часов Zepp Z планируют на 17 ноября, пишет gsmarena.

Интересно Apple Watch поможет бороться с ночными ужасами: как будет работать функция

Что известно

Судя по опубликованному тизеру, новые устройства будут выполнены в классическом дизайне с круглым металлическим корпусом и кожаным ремешком. На боковой грани видны три кнопки.

Представленные в начале года Zepp E оснащены лишь одной кнопкой, поэтому их легко отличить от Amazfit GTR 2 и GTR 2, которые выполнены в схожем дизайне.

Пока не ясно, появятся ли в серии Zepp Z часы прямоугольной формы. Также не раскрыли и ориентировочную стоимость Zepp Z. Цена представленных в августе Zepp E составляет 250 долларов – около 7 100 гривен.

Amazfit является независимым брендом китайской компании Huami Technologies, известной благодаря производству фитнес-трекеров Mi Band на заказ компании Xiaomi.