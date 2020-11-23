Компания Amazon выпустила новое поколение фирменных смарт-очков под названием Amazon Echo Frames. По сравнению с предшественником, новинка предлагает более длительное время автономной работы.

Также в Amazon говорят, что Echo Frames обеспечивают 40-процентное увеличение, сказано в блоге компании.

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Что еще интересного

Новые очки могут проигрывать треки, транслировать голос собеседника. Девайс может автоматически настраивать громкость в зависимости от внешнего уровня шума.



Очки Amazon Echo Frames / Фото aboutamazon.com

Кроме того, производитель добавил новые опции, в частности микрофон, поддержку уведомлений о событиях и сообщениях и VIP-фильтры. Также в очки можно вставить линзы с выписанными окулистом диоптриями.

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Новые очки Amazon Echo Frames работают с девайсами на базе Android и iOS, подключаясь к ним через Bluetooth.

Цена

Стоимость Amazon Echo Frames составляет 250 долларов (7 тысяч гривен).