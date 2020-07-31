Компания Amazon готовит проект по запуску сети спутников-ретрансляторов для обеспечения доступа к интернету по всему миру. Похожая идея у проекта Starlink Илона Маска.

Идею Amazon уже одобрила Федеральная комиссия по связи США (FCC). Пока речь идет о запуске 3 тысяч спутников, передает The Verge.

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Детали

Инициатива Amazon получила название Kuiper. Согласно с проектом, Amazon отправит на орбиту 3236 спутников. Их распределят на 3 группы с разной высотой полета.

Тестирование новой сети начнется после запуска 578 устройств. В компании говорят, что первая половина спутников будет введена в эксплуатацию к середине 2026 года, а вторая – до конца 2029.

Amazon планирует привлечь в проект 10 миллиардов долларов.

Цели

"В мире по-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ к интернету поврежден или вообще отсутствует. Kuiper это изменит", – заявил вице-президент Amazon Дэйв лимп.

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Как известно, владелец Amazon Джефф Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Поэтому, скорее всего, запуски спутников будет выполнять именно эта компания.