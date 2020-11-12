Amazon обвинили в Европе в незаконном подавлении конкурентов. Компании грозит рекордный штраф в 28 миллиардов долларов.

Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф до 10% оборота, пишет theverge.

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Что происходит

Европейский союз выдвинул обвинения в адрес Amazon. Заявляют, будто бы компания наносит ущерб розничной конкуренции, использует свой размер, власть и имеющиеся в ее распоряжении данные клиентов для получения преимущества над другими продавцами, работающими на ее онлайн-платформе.

Расследование началось в июле прошлого года после жалобы конкурентов о деятельности компании во Франции и Германии. Официальные лица проанализировали 80 миллионов транзакций и просмотрели 100 миллионов товаров на платформе Amazon.

Европейская комиссия изучила действия Amazon в двух аспектах: с одной стороны — как торговой площадки для продавцов, а с другой — как их конкурента. В рассмотрение принимались такие моменты, как сбор компанией данных о конкурентах, использующих ее платформу. Расследование показало: Amazon использует эту конфиденциальную информацию, что позволяет судить, что пользуется спросом, а что нет, чтобы учитывать это при продвижении собственных товаров.

Использование этих данных позволяет Amazon сосредоточиться на продаже самых продаваемых продуктов, а также маргинализирует сторонних продавцов и ограничивает их возможности роста,

- говорит Маргрет Вестагер, занимающая пост антимонопольного комиссара Евросоюза.

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В Amazon отрицает обвинения.

"Amazon составляет менее 1% мирового розничного рынка, и в каждой стране, в которой мы работаем, есть более крупные розничные торговцы, — заявили в компании.

Окончательное решение собираются принять в следующем году. Если компанию признают виновной, ей грозит штраф до 10% оборота не только в Европе, а и во всем мире.

Во вторник, 10 ноября, Европейская комиссия также начала новое расследование в отношении Amazon относительно возможных преференций, которые интернет-гигант предоставляет себе по сравнению со сторонними продавцами, использующими услуги логистики и доставки Amazon.