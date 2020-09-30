Amazon One – первая система оплаты ладонью: видео
Amazon представила первую технологию распознавания ладоней – Amazon One. В будущем система позволит оплачивать покупки в магазинах или проходить на стадионы и в офисы.
Как это работает
Разработка распознает изгибы руки и узоры вен, создавая "отпечаток ладони". Для использования сервиса необходимы будут только номер телефона и кредитная карта, сообщает Amazon.
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Пользователи Amazon One смогут удалить свои биометрические данные с онлайн-портала компании, если они больше не хотят пользоваться услугой.
Как работает Amazon One, видео:
На начальном этапе Amazon One будет использоваться в магазинах Amazon Go в Сиэтле, далее компания будет предлагать воспользоваться технологией третьим лицам. Уже сейчас Amazon "ведет активные переговоры с несколькими потенциальными клиентами".