Amazon представила первую технологию распознавания ладоней – Amazon One. В будущем система позволит оплачивать покупки в магазинах или проходить на стадионы и в офисы.

Как это работает

Разработка распознает изгибы руки и узоры вен, создавая "отпечаток ладони". Для использования сервиса необходимы будут только номер телефона и кредитная карта, сообщает Amazon.

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Пользователи Amazon One смогут удалить свои биометрические данные с онлайн-портала компании, если они больше не хотят пользоваться услугой.

Как работает Amazon One, видео:

На начальном этапе Amazon One будет использоваться в магазинах Amazon Go в Сиэтле, далее компания будет предлагать воспользоваться технологией третьим лицам. Уже сейчас Amazon "ведет активные переговоры с несколькими потенциальными клиентами".