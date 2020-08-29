Фитнес-браслеты, созданные для мониторинга состояния здоровья и отслеживания активности пользователя, со временем начали становиться умными часами. Новый гаджет Amazon под названием Halo призван вернуть последователям здорового образа жизни изначально задуманный формат трекера.

Оригинальный устройство оснащено рядом полезных функций и при этом не отвлекает владельца от тренировки благодаря минималистическому дизайну и отсутствию экрана, сообщает Gizmochina.

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Amazon Halo позиционируется как "браслет для здоровья и хорошего самочувствия". Кроме отслеживания спортивных занятий, новинка обращает внимание на стиль жизни и то, как он влияет на тело и общее состояние здоровья пользователя. Новый фитнес-трекер не имеет собственного дисплея – для отслеживания показателей используется экран смартфона. Для работы устройства необходимо установить мобильное приложение Halo, стоимость подписки на которое составляет 3,99 доллара в месяц.

Возможности трекера

Трекер получил программный инструмент для измерения индекса жира в организме. Определяется этот показатель с помощью загрузки в приложение нескольких фотографий пользователя в полный рост в нижнем белье, которые объединяются в 3D-модель. Затем с помощью машинного обучения происходит определение оптимального объема жира в организме для наилучшего состояния здоровья. Amazon уверяет, что эти изображения удаляются с серверов компании после завершения сканирования.

Еще одна оригинальная функция аксессуара – оценка эмоционального состояния пользователя на основании анализа тона его голоса, прослушивание которого ведется в течение дня с помощью двух встроенных микрофонов. Разработчики отмечают, что эта опция может быть отключена владельцем устройства. Кроме того, гаджет оснащен функциями мониторинга качества сна и подсчета количества шагов, сделанных в течение дня.

Технические характеристики гаджета

Что касается технических характеристик, то Amazon Halo получил рейтинг водонепроницаемости 5 АТМ, модуль Bluetooth 5.0 и совместимость со смартфонами на Android и iOS. Новинка доступна в трех размерах (маленьком, среднем и большом) и в трех цветовых вариантах: черном, розовом и серебристом. Комплектный ремешок изготовлен из текстиля. Новинка может проработать на одном заряде в течение 7 дней с отключенным тональным сигналом, и до 2 дней – с включенным.

Цена

Стоимость Amazon Halo составляет 99 долларов (2 118 гривен) – в эту сумму также входит пробная полугодовая подписка на фирменное мобильное приложение.