Несколько лет назад Amazon начала открывать магазины без касс и продавцов, где все покупки фиксируются умными камерами. Теперь же американская корпорация показала умную тележку, которая упрощает осуществление покупок.

Dash Cart выглядит и выполняет функции обычной тележки для продуктов. Каждый раз, когда покупатель кладет внутрь тот или иной товар, система компьютерного зрения сканирует его, определяя вес и количество, рассказывает The Verge.

Интересно Исследователи создали видеорегистратор для жуков и увидели мир глазами насекомых

Возможности умной тележки

Клиенты магазина также смогут прямо на тележке ввести код продукта, без обращения к специализированным весам самообслуживания.



Тележка призвана упростить процесс покупок в автономных магазинах Amazon

Для активации Dash Cart необходимо войти в приложение Amazon на смартфоне, а затем просто начать покупку. В корзину встроен специальный сканер для купонов, который поддерживает списки разумного помощника Alexa. При выходе из магазина не нужно стоять в очередях или подходить к кассе, так как при прохождении специальной области со счета автоматически списывается необходимая для оплаты товара сумма.

Первые такие тележки появятся в магазине Woodland Hills в Лос-Анджелесе ближе к концу текущего года.