На площадке Amazon появилось немало предложений по продаже металлических клеток, которые якобы блокируют вредное излучение от роутеров. Для этого "опасный" роутер поместили внутрь клетки.

Интересно, что такие клетки пользуются спросом, правда, потом пользователи жалуются на ухудшение работы своих роутеров, сообщает The Verge.

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Интерес к таким девайсам связан с дезинформацией, в частности о вреде сетей 5G, работающих на тех же частотах, что и Wi-Fi.

Почему жалуются пользователи

После покупки девайс разочаровал обеспокоенных пользователей. Многие после установки роутера внутрь клетки стали жаловаться на нестабильный сигнал. При этом в описании товара продавцы отмечали, что эта коробка никак не повлияет на работу Wi-Fi.

На Amazon продают клетки для Wi-Fi-роутеров / Скриншот

Также есть и такие, что сетуют на плохое действие самой клетки.

Добавим, что Wi-Fi, как и сеть 5G – абсолютно безвредны для человека. Это доказывают многочисленные объемные исследования.

К слову, в 2019 году в Великобритании произошло несколько поджогов антенн 5G. Позже инженеры компаний, обслуживавших эти антенны, начали получать угрозы.