Компания Amazon выплатит штраф в размере 134,523 тысячи долларов для урегулирования претензий американских властей. Дело связано с нарушением ряда санкционным программ.

В заявлении OFAC, подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций, отмечается, что Amazon поставляла товары и услуги людям, подпадающим под санкции, сообщает Интерфакс-Украина.

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В чем дело

В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, которые находились в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг. В деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, которые находятся под американскими санкциями.

В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, которые находятся или работают в зарубежных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы.

Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, которые находятся под различными санкциями OFAC, составила около 269 тысяч долларов.

Взяв во внимание тот факт, что Amazon добровольно сообщила регулятору о ряде допущенных нарушений, OFAC не стал взыскивать с нее максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы сделок, заключенных с нарушениями санкционным программ.

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Штрафы за нарушение санкций

Общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила 1,289 миллиардов – это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Крупнейшие штрафы за прошлый год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank (639 миллионов долларов) и UniCredit Bank AG (553 миллиона долларов).

За I квартал 2020 года регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила 8,967 миллионов долларов. Самый большой штраф – 7,8 миллиона долларов – получила швейцарская компания SITA за предоставление телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, которые являются фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals List).