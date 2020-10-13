В 2015 году AMD представила мини-ПК Project Quantum, выполненный в футуристическом дизайне, однако в массовое производство он так и не поступил. Но похоже, что компания решила возродить проект: на просторах интернета засветилась патентная заявка производителя на создание оригинальной игровой платформы с двумя графическими адаптерами.

Прилагаемые к патентной документации чертежи демонстрируют устройство в оригинальном форм-факторе и во многом аналогичны с проектом пятилетней давности, сообщает 24 канал.

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Особенности Project Quantum

ПК от AMD напоминает игровую консоль. Project Quantum состоит из двух секций: одна из них включает все вычислительные компоненты, а другая – систему охлаждения (радиатор и вентилятор).

На момент создания концепции планировалось использовать чип Intel Core i7-4790K Devil's Canyon, два графических процессора Radeon R9 Fiji и твердотельный накопитель AMD. Предположительно Project Quantum должен был запускать игры в разрешении 4K с частотой кадров до 90 fps.

Изображение Project Quantum:

Судя по патентной документации, устройство получит внушительный набор интерфейсных разъемов, включая три порта HDMI, четыре DisplayPort и один DVI, а также ряд USB-коннекторов. Какой именно процессор будет установлен в обновленную модель миниатюрного десктопа, неизвестно. По слухам, речь о комбинации фирменного чипа AMD с парой новых видеокарт серии RX 6000.

Рендеры Project Quantum

Изображение: David Meyers

Цена и дата анонса Project Quantum

Возможная дата анонса и цена коммерческой версии AMD Project Quantum пока неизвестны.