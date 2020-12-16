Не прекращаются разговоры вокруг загадочной болезни, получившей название "Гаванский синдром". Ее жертвами за последние 4 года стали сотрудники американских посольств и сотрудники ЦРУ в ряде стран, включая Кубу, Россию и Китай. Для расследования инцидентов создали группу, в которую вошли эксперты в области медицины и радиоэлектроники. Похоже, у них есть ответ.

Причиной Гаванского синдрома могло стать мощное микроволновое излучение. Такое оружие появилось еще во времена Холодной войны в США и СССР, как средство вывода из строя электронного оборудования. Но, как оказалось, оно также способно наносить вред и людям. Об этом пишет The Conversation.

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Что известно

Микроволновое оружие подобно микроволновой печи. Но его мощность в сотни тысяч раз выше безопасной. Созданное такой боевой "микроволновкой" электромагнитное поле способно нарушить работу электроники или же вообще полностью вывести ее из строя.



Микроволновой генератор высокой мощности, построенный в СССР / Фото econintersect

Воздействие на людей мощных, направленных микроволн иллюстрирует эффект Фрея, при котором голова человека является приемной микроволновой антенной в диапазоне низких гигагерцовых частот. Под воздействием микроволн с устройства человек начинает слышать странные звуки, что является одним из симптомов Гаванского синдрома. Кроме шумов пораженные люди испытывают головные боли, тошноту, частичную потерю слуха, головокружение, дезориентацию в пространстве.

Пока это только предположение, поскольку факты применения такого оружия не доказаны. Следователи заявляют, что наличие микроволновых установок у Китая или России не доказывает, что их применяли против американских дипломатов.

Не исключено, что Гаванский синдром так и останется частью теории заговора.