Прототип AR-очков для собак пока подключен к процессору через провод, но следующую модель разработчики из Command Sight собираются сделать беспроводной. Через очки собаки будут получать визуальные команды, а камера позволит человеку видеть все, что видит собака – полезная функция в боевой ситуации.

Система, разработанная инженерами Command Sight в рамках проекта для исследовательской лаборатории армии США, основана на технологии HoloLens компании Microsoft, сообщает Defense Post. Инженеры добавили оптоэлектронный компонент, который преобразует свет в электрическую энергию и наоборот, паре очков Rex Specs, которые уже применяются для защиты глаз собак, находящихся на военной службе.

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Особенности AR-гаджетов

Очки оснащены визуальным индикатором, с помощью которых кинолог может направлять собаку в определенную точку. А изображения, которые получает человек, позволяют ему корректировать направление издалека. Следующую модель прототипа обещают сделать беспроводной.

Еще одно преимущество этой системы в том, что поскольку камера расположена в очках, она позволяет получать более точные визуальные данные того, что видит собака, чем современные камеры, закрепленные на спине животного.

Как используют военных собак

Военные собаки применяются для поиска наркотиков, взрывчатых веществ и опасных материалов, помогают в проведении спасательных операций, участвуют в боевых действиях. Сегодня их дрессировщики используют для команд набор жестов, когда человек находится рядом, или лазерные указки, которые могут раскрыть положение бойца.

Другие методы – звуковые команды через камеры или рации, размещенные на теле собак, оказались неэффективными.

Кстати, для охраны авиабаз военные США планируют использовать роботов-собак. Компания Ghost Robotics предоставила ВВС США прототипы четвероногих роботов для обеспечения безопасности на военных базах и стратегически важных объектах. Модель Vision 60 (Q-UGV) предназначена для удаленного обзора, разведки, картографирования, удаленной связи и патрулирования местности.