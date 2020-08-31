Военные многих стран мечтают получить в свое распоряжение универсальное средство передвижения, способное не только ездить, но и летать. Особый интерес к этому испытывают и Военно-воздушные силы США, которые активно разрабатывают аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Одна из таких машин недавно успешно прошла первые испытания.

Транспорт по сути является необычным гибридом машины, вертолета, квадрокоптера и других видов традиционных транспортных средств, которыми вдохновлялись инженеры LIFT Aircraft, сообщает The Next Web.

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Особенности разработки

Средство оснащено 18 винтами и способно приземляться и взлетать в вертикальном режиме. Разработчики уверяют, что аппарат очень надежный и гарантирует безопасное приземление даже после отключения шести роторов.

Демо-видео LIFT Aircraft:

Компания провела презентацию в рамках военного проекта Вооруженных сил США, которые планируют к 2030 году создать парк из 30 подобных аппаратов. К проекту ВВС Agility Prime уже присоединились 15 ведущих производителей самолетов, многие из которых имеют действующие контракты с военными ведомствами. Текущие испытания были приурочены к 112-й годовщине появления первого военного самолета, созданного братьями Райт.

Представители LIFT Aircraft заявляют, что их продукт не будет ограничен военным сектором. Предусматриваются его коммерческие продажи частным лицам. Что интересно, для пилотирования такого необычного аппарата не требуется лицензия. Точных сроков появления таких летающих машин на рынке компания не называет.