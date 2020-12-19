Capella Space почала продавати зображення поверхні Землі з найвищою роздільною здатністю. Американський стартап проводить сканування ділянок поверхні Землі з найвищою на сьогодні роздільною здатністю – 50х50 сантиметрів. Сканування проводиться радіолокатором, тому знімки не втрачають деталей ні вночі, ні в хмарну погоду.

Компания может предоставлять спутниковые изображения даже с более высоким разрешением, но этого не позволяют законы США. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на официальный сайт компании.

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Что известно

Компания Capella Space создает свои снимки с помощью метода радиолокационного синтезирования апертуры (РСА). Один пиксель на снимках равен квадрату размером 50 на 50 сантиметров.

Работая как эхолокация у дельфинов или летучих мышей, радар направляет к объекту 9,65-гигагерцовый радиосигнал, а затем обрабатывает данные. Capella Space первыми используют такую технологию в коммерческих целях.

Посылая сигнал, спутник может заглянуть даже сквозь стены зданий независимо от времени суток и погоды. С помощью спутника государственные ведомства смогут проводить операции по спасению заложников или следить за аэропортами. Кроме того, ученые могли бы наблюдать за вырубкой джунглей в Амазонии, а инвесторы — следить за глобальной цепочкой поставок.

Ранее максимальным разрешением на коммерческом рынке были "пятна" со сторонами 100×25 сантиметров. Если законы будут изменены, то в будущем изображения Capella Space будут иметь разрешение 25×25 сантиметров. Впрочем, это не мешает компании продавать изображения с большей детализацией военным и государственным структурам США.

Снимок из космоса от компании Capella Space / Фото Capella Space

Очевидно, бизнес процветает. До конца года планируют вывод на орбиту еще двух спутников, запуск которых обещает осуществить компания SpaceX.

Первый спутник "Секвойя" для компании вывела на орбиту ракета-носитель Electron частной американской аэрокосмической компании Rocket Lab, что произошло в конце августа 2020 года.