Астрономическое общество США опубликовало доклад, в котором говорится, что растущие группы интернет-спутников будут мешать наблюдениям за ночным небом. Астрономы считают, что пока неясно, какое именно влияние эти спутниковые созвездия будут иметь на человечество в целом, но последствия могут варьироваться от "незначительных до экстремальных".

Сейчас спутники наиболее заметны в сумерках и они, как правило, создают полосы на снимках, сделанных обсерваториями, отмечается в докладе. Астрономы научились обходить это неудобство. Однако, если будут возникать новые спутниковые созвездия, то они станут видны в любое время ночи.

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Патрик Зайтцер, профессор астрономии Мичиганского университета, недавно заметил, что, если запустить такое большое созвездие, как OneWeb из 47 тысяч спутников, то каждое 32 препятствие при наблюдении неба будет объясняться спутниковым следом. Таким образом, спутники могут повлиять на все сферы – от измерения физики темной энергии и темной материи до выявления таких объектов, как комета NEOWISE.

Решение проблемы

В докладе содержится перечень рекомендаций как для спутниковых компаний, так и для астрономов. Астрономы должны прежде всего найти способ справиться с новыми препятствиями путем усовершенствования программного обеспечения. Компании же попросили поработать над затенением своих спутников. SpaceX уже экспериментирует с различными покрытиями и козырьками, чтобы сделать объекты менее яркими в ночном небе.

Следы движения спутников на изображениях с телескопов

Астрономов также беспокоит высота орбиты спутников. Те объекты, которые находятся на высоте более 600 километров, как правило, видно в течение длительного периода времени. Поэтому компаниям необходимо будет скорректировать орбитальные высоты, если они хотят сократить период видимости своих спутников.

Новые группы спутников

В мае OneWeb обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой увеличить группировку спутников с 720 сразу до 48 тысяч аппаратов.

В конце июля FCC позволила Amazon в рамках проекта Kuiper вывести на орбиту 3 236 спутников для создания глобальной спутниковой сети широкополосного доступа в интернет.

7 августа SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 телекоммуникационных спутников Starlink. Теперь в составе группы в околоземном пространстве находятся 595 космических аппаратов.

В августе космонавт Иван Вагнер смог зафиксировать с борта Международной космической станции цепочку из пяти неопознанных объектов, пока снимал полярное сияние над Антарктидой. Объекты следовали параллельным курсом на одинаковом расстоянии один от другого. Эксперты предположили, что это были спутники Starlink.