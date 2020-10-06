Аналитическая компания Visual Capitalist опубликовала результаты масштабного исследования, в ходе которого был проанализирован глобальный спрос на смартфоны различных брендов. В своем отчете компания указала популярных производителей, которым удалось реализовать наибольшее количество гаджетов за второй квартал 2020 года.

Популярные производители смартфонов

Возглавили рейтинг сразу две компании: южнокорейская Samsung и китайская Huawei с идентичной долей рынка, которая составляет 20%. Третью строчку заняла американская Apple, на устройства которой пришлись 14% общемировых продаж. Замыкают список Xiaomi (10%), OPPO (9%), Vivo (8%) и Lenovo (3%). Аналитики Visual Capitalist также отметили, что по результатам исследования смартфоны, произведенные китайскими брендами, заняли 50% от общего количества поставок.

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Инфографика показывает долю продаж каждого бренда / Фото Visual Capitalist

Популярные процессоры

Наиболее популярными мобильными процессорами стали чипы Qualcomm, установленные в 29% проданных за отчетный период устройств. Немного отстала от конкурента MediaTek, занявшая 26% рынка. HiSilicon, что выпускает процессоры преимущественно для Huawei завершила квартал с показателем 16%, а четвертое место разделили Apple и Samsung, которые отвоевали по 13% рынка.

Рейтинг операционных систем

Отмечен в отчете и актуальный баланс мобильных операционных систем: 74% у Google Android против 25% у Apple iOS. Другие операционки таким влиянием похвастаться не смогли – в сумме на них приходится лишь 1% рынка смартфонов.

Наушники и часы

Еще одним гаджетом, спрос на который оценили аналитики, стали TWS-гарнитуры. Хедлайнером в этой категории стала Apple, которая заняла первую строчку с показателем в 35%. Продажи Xiaomi от общего количества по всему миру составили 10%, на долю Samsung пришлось на 6% реализаций.

Что касается рынка умных часов, то лидерами остаются Apple (30%), Huawei (14%) и Samsung (7%).