Эпидемия коронавируса негативно повлияла на продажи смартфонов по всему миру. Согласно прогнозам аналитической компании International Data Corporation, это приведет к тому, что по итогам 2020 года 73% всех смартфонов на рынке составят аппараты среднего или начального уровня.

Прогнозы продаж смартфонов на вторую половину 2020 года обусловлены неопределенностью, царящей в мире. В Европе назревает вторая волна коронавируса, а в США количество больных не снижается. В связи с этим IDC отмечает, что во втором квартале 2020 года 60% всех проданных аппаратов будут находиться в диапазоне от 100 до 400 долларов.

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Вместе с тем в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки доля таких смартфонов составляет 85%. Однако, в этих регионах и до коронавируса подавляющей популярностью пользовались именно бюджетные версии смартфонов и гаджеты среднего ценового сегмента.



Динамика роста продаж недорогих смартфонов

Также с эпидемией коронавируса связывают повышенный спрос на телефоны дешевле 200 долларов, чья доля выросла за год на 10%, составив 27% по итогам 2-го квартала. Одновременно с этим на 4% увеличились продажи смартфонов от 400 до 600 долларов (11,6% за второй квартал 2020 года). Лучше всего в этой категории идут дела в Китае, где рост составил 8% (всего 21%).

Прогноз на будущее

Аналитики прогнозируют, что благодаря снижению стоимости смартфонов с технологией 5G в среднем до 465 долларов за устройство, сегмент гаджетов стоимостью от 400 до 600 долларов продолжит набирать популярность в долгосрочной перспективе. Это означает, что премиумсегмент будет снижаться, а по итогам 2020 года общие поставки смартфонов до 400 долларов могут достичь 73%.