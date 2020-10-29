Компания Apple еще не раскрывала статистику установлений новой операционной системы iOS 14, но за популярностью прошивки следят также другие аналитические компании. Данные о количестве устройств, которые получили новейшую версию мобильной ОС, опубликовали цензоры сервиса Mixpanel – и сравнили темпы ее распространения с iOS 13 в 2020 году.

Если верить опубликованному отчету Mixpanel, по количеству установок на поддерживаемые устройства iOS 14 догоняет предшественницу с показателем 46,36% против 46,37% в прошлогодней версии прошивки.

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Темпы распространения установлений iOS 14

По статистике, под управлением более старых ревизий операционной системы работают всего 7,27% гаджетов бренда. Аналитики отмечают, что на старте iOS 14 заметно оторвалась от предшественницы, но позже темпы глобальной установки несколько замедлились. Так, iOS 13 в октябре 2019 года была установлена не менее чем на 50% совместимых с ней моделей.



Сравнительные темпы распространения iOS 14 и iOS 13

Кроме изменения номера в названии, iOS 14 принесла пользователям функцию кастомизации домашнего экрана, компактный пользовательский интерфейс голосового помощника Siri и стандартого приложения для звонков, а также ряд дополнительных функций безопасности и конфиденциальности.

Вместе с тем пользователи новой версии операционки от Apple столкнулись с рядом проблем во время и после обновления до iOS 14, что также повлияло на темпы распространения системы внутри экосистемы.