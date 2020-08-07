Google продолжает активное тестирование Android 11. В третьей бета-версии "зеленого робота" разработчики, наконец, интегрировали фирменную пасхалку – скрытую в настройках короткую анимацию или интерактивную мини-игру, которая традиционно включается в новые финальные версии мобильной ОС.

На этот раз разработчики не ограничились обычной картинкой – пользователей ждет целая мини-игра, сообщает Android Headlines.

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Как активировать пасхалку

Чтобы активировать скрытую анимацию, необходимо перейти в меню "Настройки" – "О телефоне" и несколько раз нажать на строку с указанием версии операционной системы. В этом году секретная анимация представляет собой круглый регулятор с возможностью изменения "громкости". Покрутив его влево-вправо, можно увидеть версию Android, а также иконку смешного кота в нижней части экрана.

Пасхалка нового Android 11 появилась в новой системе Google

После того как пользователь осуществит указанные манипуляции нужно перейти в меню быстрого доступа, вызываемое нажатием и удержанием клавиши питания, тапнуть на значок трех точек, чтобы попасть в раздел дополнительных настроек, откуда можно запустить мини-игру с тем же котом.