Ранее мы писали, что Google официально представила новую версию операционной системы Android 11. После этого состоялся анонс ее упрощенной версии – Android 11 Go Edition. Она предназначена для самых бюджетных смартфонов.

Как пишет XDA Developers, это уже третье поколение Android Go Edition, которое впервые представили в 2018 году.

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Сейчас Android 11 Go Edition поддерживает 2 ГБ оперативной памяти и имеет навигацию жестами.

Что еще нового

Как говорят в Google, версия Android 11 Go Edition способна на 20% быстрее запускать приложения, в отличие от предыдущей версии.

Как и стандартная Android 11, в версии для бюджетных смартфонов есть один совместный раздел для управления чатами в центре уведомлений, что позволяет просматривать, отвечать и управлять сообщениями в одном месте.

Также производитель добавил новые функции безопасности, пользователям станет легче контролировать, как и когда передается информация с устройства. Кроме того, предусмотрена функция автоматического сброса, когда разрешения отменяются, если программа не используется длительное время.

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Когда ждать обновления

Уже в октябре платформа станет доступна для всех новых устройств с 2 ГБ оперативной памяти и меньше.