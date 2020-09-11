Android 11 Go Edition: Google рассказала о новых фишках ОС для бюджетных смартфонов
Ранее мы писали, что Google официально представила новую версию операционной системы Android 11. После этого состоялся анонс ее упрощенной версии – Android 11 Go Edition. Она предназначена для самых бюджетных смартфонов.
Как пишет XDA Developers, это уже третье поколение Android Go Edition, которое впервые представили в 2018 году.
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Сейчас Android 11 Go Edition поддерживает 2 ГБ оперативной памяти и имеет навигацию жестами.
Что еще нового
Как говорят в Google, версия Android 11 Go Edition способна на 20% быстрее запускать приложения, в отличие от предыдущей версии.
Как и стандартная Android 11, в версии для бюджетных смартфонов есть один совместный раздел для управления чатами в центре уведомлений, что позволяет просматривать, отвечать и управлять сообщениями в одном месте.
Также производитель добавил новые функции безопасности, пользователям станет легче контролировать, как и когда передается информация с устройства. Кроме того, предусмотрена функция автоматического сброса, когда разрешения отменяются, если программа не используется длительное время.
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Когда ждать обновления
Уже в октябре платформа станет доступна для всех новых устройств с 2 ГБ оперативной памяти и меньше.