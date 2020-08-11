Соперничество между мобильными операционными системами Apple и Google продолжается не первый год – не стали исключением и фирменные экранные клавиатуры. Хотя Gboard в последние годы не раз обходила штатное решение для iOS, одна из полезных функций для взаимодействия с данным учетных записей на Android была доступна только в сторонних приложениях.

Наконец, Google решила исправить эту "историческую несправедливость", рассказывает Anroid Central.

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Как будет работать новая функция

Системная функция автозаполнения паролей в Chrome дебютировала еще в Android 9, а вскоре ее аналог появится и на системном уровне. В Android 11 представлен новый метод автозаполнения, который интегрируется с экранной клавиатурой и менеджером паролей. При этом новая функция будет поддерживаться не только при использовании Gboard – соответствующий API для быстрого заполнения с подтверждением при помощи биометрии смогут применить и разработчики других клавиатур.

Новый режим автозаполнение будет работать и на других клавиатурах

Когда заработает режим автозаполнения

Google уже начала тестировать новую функцию для Gboard, которая взаимодействует с программой хранения паролей 1Password. При извлечении данных из программы его интерфейс больше не "всплывает" на дисплее, а соответствующее действие осуществляет иконка на экранной клавиатуре.

Чтобы воспользоваться таким методом автозаполнения после апдейта ОС, необходимо будет обновить как клавиатуру, так и менеджер паролей до версий, поддерживающих соответствующие библиотеки. Релиз финальной сборки Android 11 ожидается уже в следующем месяце.