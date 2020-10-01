В начале сентября компания Google официально представила новую версию операционной системы. Однако, как это часто бывает, вместе с новыми функциями, пользователи столкнулись с многочисленными проблемами.

Как передает издание ixbt.com все больше пользователей, которые обновили свои смартфоны до Android 11, жалуются на различные ошибки в работе операционной системы.

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Многозадачность

После установки Android 11, пользователи заметили сбой из-за которого невозможно пользоваться многозадачностью.

Также не работает или не отображается корректно список недавних приложений. Переключение на него может занимать несколько секунд. Экран может мерцать черным со странным эффектом приближения, не позволяя переключаться между приложениями.

Также некоторые пользователи жалуются, что список «чистый», хотя они точно знают, что программы открыты.

Некоторым удалось исправить проблему, просто заблокировав и разблокировав смартфон. На эту проблему жалуются на таких ресурсах, как Reddit, форумы Pixel Community и даже форумы Android 11 Support.

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Google Camera

Еще одна существенная проблема касается приложения камеры Google Camera. У некоторых пользователей камера срабатывает, но вот фотографии при этом не сохраняются.

Некоторым пользователям удалось починить проблему, удалив файл .nomedia в папке приложения.