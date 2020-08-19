Google продолжает наводить финальные штрихи в предварительной версии мобильной операционной системы Android 11. Энтузиасты из числа бета-тестеров обнаружили в очередном сборнике ОС новую функцию, которая затрагивает функциональность камер смартфонов. Похоже, что вскоре любителей мобильной фотографии ждет ограничение на свободу выбора софта для съемки.

По данным Android Headlines, речь идет о возможностях выбора приложения камеры по умолчанию.

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Похоже, что Google намеренно удалила функцию запуска сторонних программ для съемки при активации модуля самой камеры с разных приложений – например, графических редакторов. При этом качество снимков на устройствах с плохо оптимизированными алгоритмами обработки изображений, которые ранее компенсировались сторонними программами, может ощутимо пострадать.

Таким образом, в Android 11 большинство действий, связанных со съемкой из интерфейса различных программ, будут привязаны к стандартной камере без возможности выбора сторонних приложений (хотя сами они смогут использоваться отдельно).

По словам представителей Google, такое ограничение – вынужденная мера, направленная на борьбу с приложениями-шпионами, наплыв которых в Google Play наблюдается последние несколько месяцев.