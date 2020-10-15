Каждая новая версия мобильной операционки Google, как правило, оптимизируется для использования с мощным железом актуального поколения. Но некоторые владельцы смартфонов отметили падение производительности после апдейта до Android 11.

Чтобы проверить заявления "потерпевших", журналисты NoteBookCheck протестовали обе версии прошивки на "эталонных" смартфонах серии Google Pixel – и, как выяснилось, жалобы пользователей были не беспочвенны.

Интересно Android 11: пользователи жалуются на многочисленные баги в операционной системе

Какие смартфоны протестировали

В эксперименте приняли участие прошлогодний флагман Pixel 4 XL и новый Pixel 4a. Для проведения испытаний их сбрасывали до заводских настроек с последующим установлением всех актуальных обновлений для Android 10 и Android 11.

3DMark Sling Shot Extreme

В тесте 3DMark Sling Shot Extreme смартфон Pixel 4 XL с Android 11 показал 9-процентное снижение производительности по сравнению с Android 10, а общая оценка Pixel 4a упала на 33%. При этом в тестах графики GFXBench T Rex Offscreen и GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0 (FPS) – существенно "провалился" Pixel 4a, а Pixel 4 XL показал одинаковые результаты.

Geekbench 5

Что касается Geekbench 5, то Pixel 4a продемонстрировал снижение производительности как в одноядерном, так и в многоядерном сценарии – на 3 и 7% соответственно. Более существенное падение производительности наблюдалось в Pixel 4 XL, показатели которого снизились на 14% при нагрузке на все ядра и на 6% – в одноядерной дисциплине.

PCMark Work 2.0

Чтобы определить, как повлияет установка Android 11 на выполнение стандартных сценариев использования устройств (просмотр веб-страниц, рендеринг видео), было проведено тестирование в PCMark Work 2.0. Несмотря на заметное снижение производительности Pixel 4 XL, Pixel 4a показал небольшое увеличение возможностей редактирования фотографий, а общая оценка в бенчмарке при использовании Android 11 по сравнению с предыдущей версией ОС оказалась выше.

Энтузиасты обратились за разъяснениями к компаниям Google и Qualcomm, но пока не получили официального ответа.