В iOS 14 появилось множество функций, давно доступных в Android, вроде режима "картинка в картинке" и возможности добавления виджетов на рабочие столы. Но не обошлось и без уникальных новшеств, одним из которых стали индикаторы использования камеры и микрофона. Усилиями сторонних разработчиков эта полезная опция появилась и в Android.

Когда любая программа в iOS 14 использует камеру или микрофон, то в верхнем правом углу экрана появляется индикатор зеленого или оранжевого цвета. Это позволяет пользователю всегда знать, если программа в данный момент ведет запись, даже в фоновом режиме, объясняет xda-developers.

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В случае с Android эта проблема особенно актуальна, потому что многие приложения запрашивают доступ к камере и микрофону, и не всегда понятно, для какой цели и когда именно они пользуются этой возможностью.

Как работает индикация на Android

Приложение Access Dots было разработано одним из пользователей портала XDA. Работает он по тому же принципу, что и соответствующая функция в iOS 14, отображая на экране точку зеленого или оранжевого цвета, когда приложение запускает камеру или микрофон соответственно.

Функция работает по аналогии с соответствующей функцией в iOS 14

Само приложение максимально просто в использовании. В нем можно настроить размер индикатора и его расположение на экране. При этом у Access Dots нет доступа к камере и микрофону.

Приложение совместимо со спецификацией под управлением Android 7.0+ и пока доступно для скачивания на XDA. Вскоре автор обещает выпустить его в Google Play.