Исследователи из Колумбийского университета создали специальный инструмент для анализа приложений Android. Сервис проверяет приложения по надежности криптографической кода.

Эта разработка называется CRYLOGGER. С ее помощью обнаружили ошибки в более 300 популярных программах с Google Play, передает zdnet.com.

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Эксперты проверили 1780 самых популярных Android-приложений (данные за сентябрь-октябрь 2019 года) и выяснили, что 306 из них содержали серьезные криптографические ошибки.

Более того, многие разработчики нарушили сразу несколько правил создания приложений в соответствии с требованиями, оставив потенциальные "дыры" для злоумышленников в коде.

Самые распространенные нарушенные правила

Правило №1. Не используйте неработающие хэш-функции (SHA1, MD2, MD5)

Правило № 4. Не используйте режим работы CBC (сценарии клиент/сервер)

Правило № 18. Не используйте опасный ГПСЧ (генератор псевдослучайных чисел).

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Обо всех выявленных нарушениях эксперты сообщили разработчикам приложений. Однако, только 18 из 306 создателей ответили на запрос исследовательской группы. Из них только 8 согласились исправить указанные ошибки.