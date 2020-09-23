Компания Google представила новую версию фирменной операционной системы Android TV 11 для умных телевизоров. Новая прошивка получила ряд улучшений и полезных функций.

Значительная часть обновлений коснулась мультимедийных возможностей, передает Androidcentral.com.

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Что нового

С обновлением телевизоры будут поддерживать функцию ALLM (автоматический режим низкой задержки), а также декодирование мультимедийного контента с низкой задержкой.

Апдейт коснулся также облачного игрового потокового сервиса Stadia на телевизорах. В частности, была расширена поддержка геймпадов: совместные контроллеры пополнили Nintendo Switch Pro (подключение по USB и Bluetooth) и фирменный аксессуар Steam (только подключение по USB).

Также в Android TV 11 появился новый режим, который помогает разработчикам быстрее тестировать свои программы на реальных устройствах. Из новых функций можно выделить улучшенное управление памятью (автоматическое закрытие приложений для экономии ОЗУ) и расширенные функции конфиденциальности.