Энтузиасты портировали Android TV на обычные компьютеры: как это выглядит
Операционная система Android TV разработана компанией Google специально для телевизоров. Для этого пользовательский интерфейс и все поддерживаемые приложения были оптимизированы под большие экраны. Теперь же благодаря усилиям энтузиастов эту ОС можно запустить даже на компьютерах.
Группа энтузиастов портировала Android TV на x86-совместимые устройства. Это позволяет запускать адаптированную под телевизоры систему на компьютерах, которые соответствуют ряду технических требований, сообщает 24 канал.
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Требования к компьютеру
Устройство должно быть оснащено двухъядерным 64-разрядным процессором с частотой 1,2 ГГц и графическим процессором с не менее чем 64 МБ видеопамяти. Иными словами, для запуска подойдет даже старая машина и недорогие ПК в виде флешки.
Android TV x86 превратит старый компьютер в медиа-стример
Основой для Android TV x86 служит Android 9 Pie с предустановленными сервисами Google и встроенной поддержкой Chromecast. На аппаратном уровне реализована поддержка Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, клавиатур и мышек, а также внешних накопителей. Таким образом, совсем не обязательно покупать телеприставку. Вместо этого к имеющемуся телевизору можно подключить компьютер, что позволит с удобством смотреть YouTube, Netflix и запускать различные игры, доступные на Android TV.
Недостатки
В списке известных проблем:
- Зависает сообщение "обнаружение Android TV";
- Встроенный Chromecast не работает без поддержки DRM.
- В актуальной сборке также отсутствует сертификация Widevine L1, поэтому такие сервисы как Netflix не будут транслировать в HD качестве.
Узнать больше о порте и скачать файлы можно на официальном сайте проекта.
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