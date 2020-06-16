В связи с отменой конференции для разработчиков I/O Google продолжает рассказывать об изменениях Android с помощью небольших роликов. Сразу за демонстрацией обновленной функции быстрого обмена данными компания представила упрощенную регистрацию и авторизацию в приложениях, что должно заметно упростить "переезд" с одного устройства на другое.

Кросплатформовая функция авторизации One Tap упрощает первоначальную регистрацию в приложениях, объясняет androidpolice. При первом запуске программы пользователю предлагается войти с помощью учетной записи Google. В этом случае будет создан "безопасный аккаунт без пароля". В момент регистрации пользователю сообщается, к какой информации он предоставляет доступ.

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Вообще One Tap объединяет уже существующие функции "Войти с помощью Google" Smart Lock и Android Autofill, делая регистрацию в приложениях проще и понятной для пользователя, требуя от него лишь одного нажатия.

Как будет работать новая платформа

Block Store продолжает идею простого входа в приложения с помощью One Tap. Этот инструмент описывается компанией как "безопасное комплексное решение для хранения зашифрованных учетных данных". Если разработчик внедрил поддержку этой функции в свою программу, то при авторизации пользователем вместо его логина и пароля будет создаваться специальный токен, который хранится локально на устройстве в зашифрованном виде. Этот токен также может быть сохранен в облаке, если пользователь предоставил соответствующее разрешение.

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При настройке нового гаджета с помощью облачного восстановления или переноса данных с помощью кабеля Block Store копирует токен со старого аппарата. Таким образом, пользователю не придется вручную входить в каждое приложение на новый гаджет – все будет выполнено автоматически при первичной настройке.