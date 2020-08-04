Apple традиционно проводит презентации новой линейки смартфонов в сентябре. Поэтому чем ближе осень, тем больше слухов о грядущих новинках. Недавно в компании официально заявили, что старт продаж iPhone 12 состоится позже.

Истоки сообщают, что презентация может состояться вовремя. По крайней мере один из анонсов. Предпологается, что Apple планирует представить четыре модели iPhone 12 в два этапа, передает macrumors.com.

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Детали

Эту информацию передали поставщики плат SLP. Они уже приступили к поставкам компонентов для моделей iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. При этом комплектующие для двух других моделей будут отправлены в конце августа.

Правда, можно предположить, что анонс всех 4 моделей таки состоится в сентябре, но в продажу новинки поступят постепенно. В конце концов, компания имеет такой опыт. В 2018 году анонс iPhone Xr состоялся одновременно со всей линейкой.

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Однако, компания не успела с производством, поэтому в продажу iPhone Xr поступил позже, чем другие модели. При этом именно эта версия получила очень большой спрос и даже в 2019 году была самым популярным смартфоном в мире.