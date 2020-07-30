Разработчики мессенджера Telegram подали в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Apple. Причиной стали многочисленные нарушения в работе App Store.

По словам издания Financial Times, суть жалобы заключается в требовании разрешить пользователям скачивать приложения на iOS, iPadOS и другие ОС Apple не только из App Store.

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Это уже третье антимонопольное расследование в отношении Apple за последние несколько месяцев. Ранее основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем блоге пост с критикой Apple и сборов в 30% с разработчиков.

По мнению Дурова, пользователи лишаются ряда благ из-за "жадности Apple": им приходится дольше ждать обновлений, платить за контент по более высокой цене или смотреть дополнительную рекламу, соглашаться со снижением уровня конфиденциальности и мириться с другими проблемами.

Все это звучит настолько вопиющее, что, казалось бы, такая 30%-ная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет,

– написал Павел.

Apple лоббирует свой интерес во взыскании комиссии в 30% с разработчиков, культивируя мифы о своей работе, пишет Дуров в отдельном Telegraph-посте "7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения".

Чтобы защититься от нападок Дурова и других компаний, Apple заказала отчет, в котором сравниваются комиссии в других сервисах, включая Spotify, PlayStation и других магазинах.