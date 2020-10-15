Цензоры популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг смартфонов, которые, по мнению его авторов, стали максимально сбалансированными устройствами в соотношении цена и технические возможности. В список, составленный по итогам прошлого месяца, вошли устройства сразу нескольких бюджетных категорий.

Первые места – бюджетники

Первые две строчки рейтинга AnTuTu в сегменте бюджетников, стоимость которых не превышает 223 доллара, заняли Redmi Note 8 Pro и Redmi 9, которые набрали 259 и 252 балла соответственно. В категории смартфонов стоимостью от 223 до 297 долларов места с первого по третье достались моделям Redmi 10X 5G, Redmi K30 и Redmi K30 5G.

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Лидеры среднего ценового сегмента и выше

Топ-3 устройств в ценовой категории от 297 до 446 долларов представили iQOO Z1, iQOO Neo 3 и realme X7 Pro 5G. В этом же сегменте отличились Redmi K30 Pro, HONOR 20 Pro, HONOR Play4 Pro, а также HUAWEI nova 7 SE и HONOR 30s.

Список моделей по цене от 446 до 670 долларов возглавил iQOO 3. На второй строчке разместился OPPO Ace2, а замыкает тройку лидеров Black Shark 3. В рейтинг также попали iQOO 5, realme X50 Pro 5 и Meizu 17.

Премиальные устройства

Последняя категория включает премиальные устройства, стоимость которых стартует с отметки в 670 долларов. Победителем стал iQOO 5 Pro, обогнавший Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 10 Pro. Среди других "призеров" цензоры AnTuTu выделили Samsung Galaxy S20 5G и Galaxy S20+ 5G с процессором Snapdragon 865, vivo NEX 3S 5G, OPPO Find X2 Pro и OnePlus 8 Pro.

Полный перечень устройств: