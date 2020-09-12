AnTuTu назвала самый мощный в мире смартфон: цена поражает
За место самого мощного смартфона на рынке второй половины 2020 года соревнуются сразу несколько мощных телефонов Android. Однако лучшим из лучших признан новый игровой телефон Asus ROG Phone 3 с процессором – Snapdragon 865 Plus.
ROG Phone 3 оказался на первой строчке с общим результатом – 615 289 баллов, сообщает 24 канал. Аналитики отмечают, что смартфон может продержаться на первой строчке несколько месяцев подряд.
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Рейтинг самых мощных смартфонов от AnTuTu
Характеристики Asus Rog Phone 3
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865, и получил 6.59-дюймовый AMOLED capacitive экран с разрешением 2340 x 1080px и плотностью пикселей на дюйм: 391 ppi.
Оперативной памяти в Asus Rog Phone 3 до 12ГБ, а внутренней – 256 ГБ. Батарея здесь тоже немалая – 5800мАч. Размеры телефона: 171x78x9.9 мм, вес 240 гр. В комплект входит USB-C кабель, зарядное устройство, коробка.
Стоит смартфон в Украине впечатляющие 39 940 гривен.
Кстати, второе место рейтинга занял OnePlus 8 Pro, которое он занимает еще с июля, а третью позицию продолжает держать Find X2 Pro 12.