Появились новые данные о беспроводных наушниках от Apple – AirPods 3. Они должны быть официально анонсированы в марте следующего года. К тому моменту продажи AirPods второго поколения будут прекращены.

Напомним, известный аналитик Минг-Чи Куо еще в июне этого года утверждал, что Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods третьего поколения в первой половине 2021, сообщает Gizmochina.

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Что известно о AirPods 3

По данным источников, Apple AirPods 3 будут иметь новый дизайн и будут напоминать AirPods Pro. Основным поставщиком компонентов для этого аксессуара будет компания Taiwan Career Technology.

Однако будут вещи, которые огорчат. В частности, по слухам, AirPods 3 не получают систему активного шумоподавления, в отличие от AirPods Pro.

Это действительно обидно, ведь на рынке есть немало бюджетных вариантов наушников, имеющих эту функцию.

Ранее была информация, что 8 декабря Apple может выпустить новые премиальные беспроводные наушники, которые тоже станут частью серии AirPods. Однако их стоимость составит 600 долларов (почти 17 тысяч гривен).