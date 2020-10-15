Бренд Beats, принадлежащей компании Apple, выпустил новые Bluetooth-наушники Flex. Интересно, что их анонсировали в день большой презентации новой линейки смартфонов iPhone 12.

Сами наушники отдельно не представили – они просто появились на сайте компании.

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Что интересного

Наушники могут проработать на одном заряде до 12 часов. Зарядка происходит через порт USB-C. Кстати, наушники поддерживают быструю зарядку, что позволяет за 10 минут обеспечить до полутора часов автономной работы.



Beats Flex доступны в 4 цветах / Скриншот

Наушники оснащены магнитами, поэтому при соединении друг с другом, воспроизведение прекращается. Beats Flex работают на базе чипа Apple W1 для мгновенного подключения к iPhone или iPad.

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Цена

Стоимость Beats Flex на американском рынке составляет 50 долларов (1400 гривен).

Beats Flex можно приобрести в четырех вариантах цвета:

белый

голубой

желтый

черный.

В США продажи стартуют 23 октября. В тот же день, когда откроются продажи смартфонов iPhone 12. Кстати, в этой линейке пользователи уже не найдут наушники, поэтому это предложение может заинтересовать.