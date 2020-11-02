Компания Apple анонсировала новый ивент – он состоится 10 ноября в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет происходить из Apple Park, а посмотреть ее можно будет среди прочего и на сайте Apple.

Что покажут на презентации Apple

Казалось бы Apple уже показала все, чего могли ожидать пользователи в 2020 году, однако несколько секретов купертиновцы решили приберечь напоследок, и об этом свидетельствует интригующая надпись на постере "Еще кое-что", сообщает 24 канал.

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Что именно покажут в рамках ивента, пока неизвестно. Впрочем, есть несколько гаджетов, которые раньше ожидали увидеть на прошлых презентациях, но их так и не показали.

Что может показать Apple:

MacBook Pro на процессоре Apple Silicon;

полноразмерные наушники AirPods Studio;

метку AirTag.

Кроме того, могут представить новую версию приставки Apple TV.



Презентация состоится 10 ноября в 20:00 по киевскому времени