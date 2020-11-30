Сразу после презентации iPhone 12 в сети начали появляться слухи о будущей новинке – iPhone 13. Новый отчет указывает на возможное сотрудничество Apple с конкурентом Samsung.

Это сотрудничество касается разработки камер для iPhone 13, сообщает finance.sina.com.cn.

Интересно Источники назвали себестоимость iPhone 12

Детали сотрудничества

Как пишут СМИ, Apple заинтересована в сотрудничестве с южнокорейскими производителями, в частности с Samsung. Купертиновцы заинтересованы в перископических объективах для смартфонов. Подобный модуль планируют интегрировать в iPhone 13. Таким образом хотят увеличить максимальную кратность зума при фотографировании.

Как известно, Samsung разрабатывает технологию, которая предлагает 100-кратный зум в смартфоне. Однако официального подтверждения такого партнерства пока нет.

Недавно Samsung приобрела компанию Corephotonis, которая специализировалась на технологиях масштабирования и даже подала иски против Samsung и Apple за нарушение патентных прав. После поглощения иск был автоматически аннулирован.