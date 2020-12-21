О первом электромобиле производителя Apple Car не было никакой информации уже несколько лет. Тишину нарушили только в начале декабря. Тогда инсайдеры сообщили, что Apple возобновила работу над продуктом, причем работают над автомобилем очень активно.

В настоящее время информацию о новинке подтвердило издание EconomicDailyNews. Более того, журналисты сообщили даже приблизительную дату анонса будущей новинки.

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Когда покажут Apple Car

Источники сообщают, что фирменный электромобиль Apple должны выпустить уже в третьем квартале 2021 года. Вероятно, анонс состоится вместе с линейкой смартфонов iPhone 13, которую должны представить в сентябре 2021 года.

Источник говорит, что производители и поставщики компании готовятся к наращиванию производства комплектующих для автомобиля Apple Car уже во втором квартале следующего года.

Также есть информация, что Apple уже начала тестировать десятки прототипов на дорогах Калифорнии. При этом еще в 2017 году Apple получила разрешение от властей Калифорнии на испытания своих беспилотных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Apple Car могут выпустить не раньше 2023 года. Еще одни слухи утверждали, что мы не увидим этот электромобиль раньше 2025 года.