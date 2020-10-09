Демократы в конгрессе США решили бороться с монопольным положением Apple, Google, Amazon и Facebook на рынке. Поэтому этих техногигантов хотят раздробить и лишить монополии.

Конгрессмены пришли к выводу, что все 4 компании злоупотребляют своим положением на рынке. Об этом пишет CNBC.

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Поэтому в США предложили разделить эти кампании, приняв соответствующие поправки в антимонопольное законодательство.

В чем их обвиняют?

В ходе тщательного расследования эксперты пришли к такому выводу:

Facebook признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей;

признали монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей; Amazon – в онлайн-продажах;

– в онлайн-продажах; Google – в области интернет-поисков и сопутствующего бизнеса. Отмечается, что компания работает как "экосистема взаимосвязанных монополий";

– в области интернет-поисков и сопутствующего бизнеса. Отмечается, что компания работает как "экосистема взаимосвязанных монополий"; а Apple ограничивает доступ для своей платформы iOS для разработчиков различных приложений, чем дискриминирует конкурентов и образует барьеры для бизнеса.

Что предлагают в Конгрессе?

Поэтому конгрессмены предлагают разделить структурные подразделения этих компаний на отдельные бизнес-единицы и запретить им выходить на смежные рынки. На практике это может означать отделение Youtube от Google и Instagram и Whatsapp от Facebook.

А Apple могут обязать отменить преграды для разработчиков мобильных приложений.

Также хотят переложить на компании обязанность самостоятельно доказывать, что их сделка не нанесет вреда конкуренции. Пока эти предложения находятся на стадии обсуждения в Конгрессе.