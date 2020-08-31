К концу года Apple должна представить первый ноутбук на базе ARM-процессора собственной разработки. Согласно новым данным, "яблочная" компания намерена отказаться не только от чипов Intel, но и от графических процессоров AMD, заменив их своими GPU, релиз которых ожидается уже в следующем году.

По данным китайского издания Commercial Times, Apple намерена выпустить несколько чипов на базе 5-нанометрового техпроцесса, сообщает Phone Arena.

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Среди новых чипов ожидаются: A14 для будущих iPhone 12 A14X для планшетов iPad и ноутбуков MacBook, а также графический процессор с кодовым названием Lifuka. О последнем нет никакой информации за исключением того, что он будет установлен в моноблочном компьютере iMac.

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Особенности новых чипов

Новый GPU будет использовать технологию отложенного тайлового рендеринга (Tile Based Deferred Rendering), о которой Apple подробно рассказала в рамках конференции WWDC 2020. В отличие от традиционного метода рендеринга, который используют графические процессоры Intel, NVIDIA и AMD, когда вся сцена обрабатывается целиком, TBDR делит сцену на небольшие фрагменты, каждый из которых обрабатывается отдельно. Преимущество такого подхода заключается в меньшей зависимости от пропускной способности и пониженном энергопотреблении.