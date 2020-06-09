Через две недели Apple проведет в новом для себя онлайн-формате ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2020. Во время презентации будут представлены iOS 14 и обновленные версии других "яблочных" ОС. Также фанатов ждет анонс нового компонента устройств Apple.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, в этот день Apple может показать новый ARM-процессор .

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Apple переходит на ARM?

Согласно с инсайдерской информацией в рамках мероприятия Apple объявит о переходе на ARM-процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. В отчете Bloomberg говорится, что американская компания решила отойти от использования чипов Intel из-за недостаточного прироста производительности от поколения к поколению.

Вместо этого Apple начнет оснащать свои ноутбуки и устройства семейства Mac чипами, аналогичными тем, что устанавливаются в iPhone и iPad. При этом компьютеры продолжат работать на полноценной десктопной операционной системе macOS.



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Тесты ARM процессоров Apple

Сообщается, что во время внутренних тестов ARM-процессоры Apple показали значительный прирост производительности в сравнении с аналогами от Intel. Особенно преимущество было заметно при работе с графикой и приложениями с использованием машинного обучения.

Как и мобильные процессоры A-серии, десктопные варианты будут оснащаться интегрированным графическим ускорителем и нейронным блоком Neural Engine. Кроме того, ARM-чипы куда более энергоэффективные в сравнении с чипами Intel, что позволит Apple производить более тонкие и легкие ноутбуки.